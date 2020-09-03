По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за минувшие сутки шесть человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Трое из них — на подконтрольной властям территории — 82-летняя мариупольчанка, 78-летний краматорчанин и 78-летняя жительница Славянска. Также за сутки коронавирус подтвердился у 64 человек. Еще о троих умерших вследствие COVID-19 и 31 новом случае заболевания заявили в группировке «ДНР». С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины выявили 1548 больных коронавирусом. Из них 1 029 человек выздоровели, а 22 — умерли. В «ДНР» заявляют о 2626 случаях COVID-19. Из них выписаны 1 253 человека, 146 — умерли.



В течение 2 августа на подконтрольной властям территории Луганской области выявили 17 заболевших коронавирусом. С начала исследований в области подтверждено 374 случая заболевания COVID-19: 203 человека выздоровели, трое заболевших умерли.



В отдельных районах Луганской области из-за коронавируса умер еще один человек. Это 18-й летальный случай, который подтверждает группировка «ЛНР». Также сообщается о 12-ти новых случаях заболевания, выявленных за прошедшие сутки. Всего формирование признает 704 случая заболевания COVID-19, из которых 617 человек выздоровели.





Политика



В Кремле заявили, что графики помощников лидеров «нормандской четверки» еще не согласованы, чтобы провести встречу.



Участникам Трехсторонней контактной группы не удалось принять окончательные решения по многим вопросам из-за продолжающихся споров вокруг постановления Верховной Рады о назначении местных выборов, сообщили в ОБСЕ по итогу встречи ТКГ.



Боевые действия



Жертвами вооруженного конфликта на Донбассе с 14 апреля 2014-го до 31 июля 2020 года стали 42 — 44 тысячи мирных жителей, сообщили в УВКПЧ ООН.



В штабе операции Объединенных сил опровергли заявления главы «ДНР» Дениса Пушилина о перемещении украинских позиций вблизи Шум в Донецкой области.



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