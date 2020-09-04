Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В поселке Макеевки произошел масштабный пожар: двое погибших, сгорели 9 домов

04 сентября 2020, 09:08

В поселке Макеевки произошел масштабный пожар: двое погибших, сгорели 9 домов

Фото: Тревожный Донецк / ВКонтакте Фото: Тревожный Донецк / ВКонтакте

Два человека погибли в результате масштабного пожара в поселке Новый Свет на северо-восточной окраине Макеевки 3 сентября. Об этом сообщает «МЧС» при группировке «ДНР».

Отмечается, что при этом сгорели 9 жилых домов. Также горела трава на площади 300 гектаров.

В тушении пожара участвовали 92 спасателя и 24 единицы техники.



Глава «ДНР» Денис Пушилин констатировал, что жаркая погода, которая держится последние дни, поспособствовала росту числа пожаров. «Обычно в день ликвидируется до 50 пожаров, в последние дни их количество достигает 150!» — написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что с особо сильными фронтами огня 3 сентября пожарным пришлось бороться в Шахтерском, Новоазовском районах и на границе Макеевки с Енакиево.

На подконтрольной «ЛНР» территории, по данным местного «МЧС», ликвидировано 100 пожаров, 86 из которых были связаны с возгоранием травы и мусора на открытой территории на общей площади более 330 гектаров. Кроме того, выгорело около 60 гектаров леса на территории «Ивановского лесоохотничьего хозяйства» в поселке городского типа Красный Кут Антрацитовского района из-за нарушения правил пожарной безопасности.

Читайте также:

Спасатели и военные продолжают тушить пожары в Луганской и Харьковской областях

ТЕГИ

Места
Макеевка
События
Пожар

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:27
«ДНР» выявила 21 заболевшего COVID-19 за сутки
09:38
За сутки в ОРЛО — один человек умер, еще у 21-го подтвердили COVID-19
09:08
В поселке Макеевки произошел масштабный пожар: двое погибших, сгорели 9 домов
22:52
Пушилин трижды за неделю анонсировал открытие «границы» с Луганском. Об украинских КПВВ — ни слова
16:34
Шесть пассажиров автобуса пострадали при ДТП в Донецке. Водитель умер от инфаркта
15:52
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 4 сентября
12:47
ОБСЕ впервые увидела мины на дороге в Донецке
10:19
В «ДНР» заявили о 31 новом случае COVID-19 и 3 умерших за сутки
10:06
«ЛНР» сообщила о новой смерти от коронавируса и 12 заболевших
09:33
Бывший «премьер ДНР» Бородай рассказал, что «регулярно» посещает Донбасс
22:37
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 сентября
20:10
Под Шахтерском произошел масштабный полевой пожар
14:32
«ДНР» вернула «пошлину» на товары из России после того как отменила ее на прошлой неделе
11:10
«Управленцы ДНР» перевозят сталеплавильную печь Siemens из Донецка в Енакиево. Там завод еще работает
10:18
«ДНР» и коронавирус: двое умерших и 35 заболевших за сутки
все новости
10:27
«ДНР» выявила 21 заболевшего COVID-19 за сутки
09:49
В Донецкой области выявили еще 30 заболевших коронавирусом
09:38
За сутки в ОРЛО — один человек умер, еще у 21-го подтвердили COVID-19
09:08
В поселке Макеевки произошел масштабный пожар: двое погибших, сгорели 9 домов
08:44
Очередной антирекорд: 2723 выявленных случая коронавируса за сутки в Украине
08:17
Спасатели и военные продолжают тушить пожары в Луганской и Харьковской областях
07:56
Уволили из-за карантина. Как защитить свои права? Объясняем ►
23:26
Торецк и Авдеевский коксохим обесточены из-за взрыва трансформатора
22:52
Пушилин трижды за неделю анонсировал открытие «границы» с Луганском. Об украинских КПВВ — ни слова
22:07
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:14
ДТЭК задолжал государству более 100 млн гривен за аренду шахт «Добропольеугля»
20:00
Прокуратура начала расследование причин возгорания в Луганской области
18:53
Пострадавших из-за пожара на Луганщине военных представят к госнаградам
18:10
В Украине утвердили новые карантинные зоны
17:12
Прокуратура Донетчины вручила подозрение двоим бизнесменам, нажившимся на ремонте дорог
все новости
ВИДЕО
Уволили из-за карантина. Как защитить свои права? Объясняем ►
04 сентября, 07:56
Можно ли заболеть COVID-19, покурив кальян? Да! И вот почему ►
03 сентября, 08:00
Карантин отменили. Как прошел День города в Донецке ►
31 августа, 08:41

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция