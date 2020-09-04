В поселке Макеевки произошел масштабный пожар: двое погибших, сгорели 9 домов

Фото: Тревожный Донецк / ВКонтакте

Два человека погибли в результате масштабного пожара в поселке Новый Свет на северо-восточной окраине Макеевки 3 сентября. Об этом сообщает «МЧС» при группировке «ДНР».



Отмечается, что при этом сгорели 9 жилых домов. Также горела трава на площади 300 гектаров.



В тушении пожара участвовали 92 спасателя и 24 единицы техники.









Глава «ДНР» Денис Пушилин констатировал, что жаркая погода, которая держится последние дни, поспособствовала росту числа пожаров. «Обычно в день ликвидируется до 50 пожаров, в последние дни их количество достигает 150!» — написал он в своем Telegram-канале.



Отмечается, что с особо сильными фронтами огня 3 сентября пожарным пришлось бороться в Шахтерском, Новоазовском районах и на границе Макеевки с Енакиево.



На подконтрольной «ЛНР» территории, по данным местного «МЧС», ликвидировано 100 пожаров, 86 из которых были связаны с возгоранием травы и мусора на открытой территории на общей площади более 330 гектаров. Кроме того, выгорело около 60 гектаров леса на территории «Ивановского лесоохотничьего хозяйства» в поселке городского типа Красный Кут Антрацитовского района из-за нарушения правил пожарной безопасности.