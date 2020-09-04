«ДНР» выявила 21 заболевшего COVID-19 за сутки

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки выявлено 21 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Кроме того, за этот период выздоровели три человека



За все время пандемии «ДНР» подтверждает 2 647 случаев COVID-19. Из них выписаны 1 256 человек, 146 — умерли. На лечении остается 1 245 пациентов.

На подконтрольной Украине части Донецкой области за сутки выявили 30 заболевших коронавирусом. За все время там зафиксировано 1 578 случаев CIVID-19. Из них 1 029 человек выздоровели, а 22 — умерли.