ОБСЕ: С начала перемирия на Донбассе произошло более 900 нарушений

С 27 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 908 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщается в отчете миссии.



В частности, наблюдатели насчитали 741 очередь и выстрелы из стрелкового оружия, 2 неопределенных боеприпаса и 13 осветительных ракет.



В целом в СММ ОБСЕ отмечают, что фиксируют «нетипично низкий показатель» нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчетов. Так, штаб ООС обстрел позиции считает как одно нарушение, а СММ ОБСЕ учитывает каждый выстрел или взрыв.