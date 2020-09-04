Welt: Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко

Европейский Союз не будет вводить санкций в отношении Александра Лукашенко из-за . Об этом пишет немецкая газета Welt.



Берлин и Париж считают, что, если против Лукашенко введут санкции, то диалог с Минском полностью прекратится.



На санкциях против Лукашенко настаивают страны Балтии и Польша.



Формально страны Евросоюза еще не голосовали по вопросу о включении Лукашенко в санкционный список, но переговоры об этом завершились «однозначно», подчеркивают источники издания.



19 августа лидеры ЕС отказались признать официальные результаты выборов президента Беларуси и пообещали наложить персональные санкции на руководство страны.



31 августа Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам.

В 2011-2016 годах Александр Лукашенко и еще 169 официальных лиц Беларуси находились под санкциями Евросоюза. Их включили в санкционный список из-за манипуляций на президентских выборах в Беларуси в декабре 2010 года и арестов, проведенных в тот период. Сейчас в силе остаются эмбарго на поставки оружия и оборудования и санкции в отношении четырех силовиков, причастных к похищениям и убийствам политических оппонентов Лукашенко.