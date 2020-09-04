В ВСУ сейчас болеют коронавирусом 613 человек

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 42 новых случая заболевания коронавирусом. Всего на данный момент там болеют 613 человек.



Об этом сообщает командование Медсил ВСУ.



Тринадцать новых пациентов госпитализированы в Военно-медицинские клинические центры Западного региона и Северного региона, Черновицкий военный госпиталь, изолятор воинской части Житомирской области и инфекционную больницу города Хмельницкий.



Остальные случаи COVID-19 зафиксированы в Киевской, Львовской, Херсонской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях. Сотрудники ВСУ и военные лечатся дома под наблюдением медслужбы.



С начала пандемии в рядах ВСУ выздоровели 1241 человек, летальных исходов — 6.



На изоляции находится 547 военнослужащих или работников ВСУ.

За сутки в Украине зафиксировано 2 723 случая инфицирования коронавирусом, что стало новым антирекордом за все время пандемии.