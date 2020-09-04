Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В ВСУ сейчас болеют коронавирусом 613 человек

04 сентября 2020, 10:59

В ВСУ сейчас болеют коронавирусом 613 человек

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 42 новых случая заболевания коронавирусом. Всего на данный момент там болеют 613 человек.

Об этом сообщает командование Медсил ВСУ.

Тринадцать новых пациентов госпитализированы в Военно-медицинские клинические центры Западного региона и Северного региона, Черновицкий военный госпиталь, изолятор воинской части Житомирской области и инфекционную больницу города Хмельницкий.

Остальные случаи COVID-19 зафиксированы в Киевской, Львовской, Херсонской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях. Сотрудники ВСУ и военные лечатся дома под наблюдением медслужбы.

С начала пандемии в рядах ВСУ выздоровели 1241 человек, летальных исходов — 6.

На изоляции находится 547 военнослужащих или работников ВСУ.

За сутки в Украине зафиксировано 2 723 случая инфицирования коронавирусом, что стало новым антирекордом за все время пандемии. 

ТЕГИ

Прочее
Всу коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:53
В списки на «паспорт ДНР» включили всех работников предприятия. Теперь говорят: это ошибка кадровиков
12:06
«ДНР» перекроет центр Донецка 8 сентября
10:27
«ДНР» выявила 21 заболевшего COVID-19 за сутки
09:38
За сутки в ОРЛО — один человек умер, еще у 21-го подтвердили COVID-19
09:08
В поселке Макеевки произошел масштабный пожар: двое погибших, сгорели 9 домов
22:52
Пушилин трижды за неделю анонсировал открытие «границы» с Луганском. Об украинских КПВВ — ни слова
16:34
Шесть пассажиров автобуса пострадали при ДТП в Донецке. Водитель умер от инфаркта
15:52
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 4 сентября
12:47
ОБСЕ впервые увидела мины на дороге в Донецке
10:19
В «ДНР» заявили о 31 новом случае COVID-19 и 3 умерших за сутки
10:06
«ЛНР» сообщила о новой смерти от коронавируса и 12 заболевших
09:33
Бывший «премьер ДНР» Бородай рассказал, что «регулярно» посещает Донбасс
22:37
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 сентября
20:10
Под Шахтерском произошел масштабный полевой пожар
14:32
«ДНР» вернула «пошлину» на товары из России после того как отменила ее на прошлой неделе
все новости
14:03
В Донецк пытались скрыто провезти 250 тысяч гривен
13:39
Встречи глав МИД и советников «нормандской четверки» планируются в сентябре. Резников надеется, что осенью пройдет и саммит лидеров
12:53
В списки на «паспорт ДНР» включили всех работников предприятия. Теперь говорят: это ошибка кадровиков
12:30
Опрос: Зеленскому не доверяет 49% украинцев
12:06
«ДНР» перекроет центр Донецка 8 сентября
10:59
В ВСУ сейчас болеют коронавирусом 613 человек
10:56
Welt: Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко
10:33
ОБСЕ: С начала перемирия на Донбассе произошло более 900 нарушений
10:27
«ДНР» выявила 21 заболевшего COVID-19 за сутки
09:49
В Донецкой области выявили еще 30 заболевших коронавирусом
09:38
За сутки в ОРЛО — один человек умер, еще у 21-го подтвердили COVID-19
09:08
В поселке Макеевки произошел масштабный пожар: двое погибших, сгорели 9 домов
08:44
Очередной антирекорд: 2723 случая коронавируса выявили за сутки в Украине
08:17
Спасатели и военные продолжают тушить пожары в Луганской и Харьковской областях
07:56
Уволили из-за карантина. Как защитить свои права? Объясняем ►
все новости
ВИДЕО
Уволили из-за карантина. Как защитить свои права? Объясняем ►
04 сентября, 07:56
Можно ли заболеть COVID-19, покурив кальян? Да! И вот почему ►
03 сентября, 08:00
Карантин отменили. Как прошел День города в Донецке ►
31 августа, 08:41

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция