В списки на «паспорт ДНР» включили всех работников предприятия. Теперь говорят: это ошибка кадровиков

Как минимум одно предприятие в отдельных районах Донбасса включило всех своих сотрудников в список на получение «паспортов» группировки «ДНР» без их разрешения. Об этом рассказала «депутат ДНР» Анастасия Селиванова.



Она отметила, что двое ее знакомых прислали ей одинаковый вопрос: «Настя, мне пришло СМС, что завтра меня ждут в Миграционной службе на подачу документов на паспорт ДНР. Я никаких талонов не брал, заявлений не подавал, документов не собирал. Что происходит?!».



Селиванова рассказала, что время подачи на «паспорт ДНР» им было назначено в рамках «программы взаимодействия миграционной службы ДНР с предприятиями и организациями республики».



«Если кратко — кадровики подают в миграционную службу списки тех, кто хочет получить паспорт ДНР, и им назначают дату и время, — поясняет она. — Некоторые кадровики формально подошли к вопросу: просто направили в Миграционную службу списки согласно штатному расписанию, т.е. всех подряд».



Из слов «депутата ДНР» следует, что такое может практиковаться и на других предприятиях.



При этом, по словам Селивановой, те люди, которые действительно хотят получить эти «паспорта», не могут подать документы, «потому что очередь на 2 года вперед».

Наличие «паспорта ДНР» является условием для получения российского гражданства.



24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Украина сочла такие действия новым витком агрессии, а также нарушением Минских соглашений.



8 мая 2019 года Кабмин Украины принял решение о признании недействительными таких российских паспортов.



Гражданство России в упрощенном порядке получили более 230 тысяч жителей ОРДЛО.