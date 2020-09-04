На КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области в автомобиле, который направлялся в сторону неподконтрольного Донецка, силовики обнаружили 250 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Деньги пытался провезти владелец автомобиля марки «Шевроле», который направлялся по маршруту Мариуполь-Донецк. Наличные он спрятал в коробе топливного фильтра.



В отношении него составлен административный протокол, наличные средства изъяты.

Источник: Пресс-центр ООС

Напомни, что сегодня боевики восстановили пропуск через КПВВ «Еленовка», который связан дорожным коридором с КПВВ «Новотроицкое». При этом, как заявляют в Госпогранслужбе Украины, боевики препятствуют свободному передвижению людей в сторону подконтрольной властям территории.



Так, по состоянию на 12:00 через КПВВ «Новотроицкое» в сторону временно оккупированной территории пропущено 11 автомобилей и 111 человек, боевики выпустили из ОРДО лишь 4 автомобиля и 20 человек.



Полностью заблокированным со стороны боевиков остается КПВВ «Марьинка».



КПВВ работают по осеннему графику — с 7:00 до 18:30.