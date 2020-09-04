В Луганской области выявили еще 22 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Луганской области выявлено 22 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



В частности, в Северодонецке выявили 12 заболевших, Лисичанске — трех, Рубежном — одного, Новоайдарском районе — двух, Сватовском — одного, Станично-Луганском — трех.



Уточняется, что семеро заболевших COVID-19 являются контактными лицами с заболевшими ранее, пятеро прибыли с временно оккупированных территорий, восемь болеют пневмонией пневмонией, двое — с клиническими признаками тяжелого течения ОРВИ.



За все время исследований на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 396 человек. Из них выздоровели — 216, а лечатся — 177.

За сутки в Украине зафиксировано 2 723 случая инфицирования коронавирусом, что стало новым антирекордом за все время пандемии. Общее количество заболевших в стране достигло 130 951 человека. Из них 60 613 пациентов уже выздоровели, а 2 761 — умер. Продолжают болеть 67 577 человек, что на 1 735 больше, чем днем ранее.



В отдельный районах Луганской области группировка «ЛНР» признает 725 случаев COVID-19. Из них 622 человека выздоровели, 19 — умерли.