В украинской делегации ТКГ предложили РФ отдать границу ОБСЕ в обмен на диалог с ОРДЛО

Если Россия передаст контроль над границей на Донбассе ОБСЕ, тогда можно будет говорить о возможности прямых переговоров украинской власти с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Такое мнение высказал представитель ОРДО в ТКГ от Украины, журналист Сергей Гармаш.



«Москва хочет, чтоб мы вели переговоры напрямую с Донецком и Луганском? Хорошо, но пусть тогда РФ перестанет возить туда деньги, оружие и "отпускников". Пусть закроет границу, отдаст ее под контроль если не Украине, то ОБСЕ. Ведь даже планы такие уже разработаны», — написал он в Facebook.



Тогда, по словам Гармаша, конфликт действительно станет внутренним украинским властям априори придется разговаривать напрямую с Донецком и Луганском. «Вернее теми, кто в них останется», — подчеркнул он.



Гармаш сомневается, что Кремль готов к такому сценарию. «Но пока Москва деньгами, оружием, людьми и средствами для промывки мозгов подпитывает этот конфликт, она не пойдет на мир с Украиной (не путать с перемирием на фронте). Не для того она тратит столько денег для поддержания войны, чтоб просто взять и подарить украинцам мир, стабильность и благополучие. Иначе, за 6 лет она могла сделать это уже 4380 раз...», — подчеркнул он.