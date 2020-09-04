В Луганской области ликвидирован один очаг пожара, продолжается тушение еще двух

В Луганской области ликвидирован еще один очаг возгорания в экосистемах, продолжается тушение двух. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Луганской области.



«4 сентября в 15:30 очаг возгорания сухой травы вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района ликвидирован», - говорится в сообщении.



Однако тушение двух очагов возгорания сухой травы и лесных насаждений в районе сел Лобачево и Лопаскино еще продолжается.

2 сентября на территории области зафиксировали 24 возгорания сухой травы на площади около 1 200 гектаров. Огнем уничтожены 13 заброшенных жилых домов.



Dо время тушения пожара погиб украинский военнослужащий, еще двое военных пострадали. Их представят к государственным наградам.

Прокуратура начала расследование возможного нарушения требований пожарной безопасности по факту пожаров на территории Луганской области.