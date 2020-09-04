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СБУ установила личность российского священника, который допрашивал украинских пленных

04 сентября 2020, 18:23

СБУ установила личность российского священника, который допрашивал украинских пленных

СБУ заочно сообщила о подозрении российскому священнику, который служит полковым священником в группировке «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, российский священнослужитель одной из конфессий служил в одном из храмов Донецка. В 2014 году он присоединился к 11-му отдельному мотострелковому полку «Восток» как военный капеллан и полковой священник. Затем он был «повышен» до помощника командира по работе с верующими боевиками.

«Сотрудники СБУ задокументировали, что, находясь на этой должности, "служитель церкви" неоднократно принимал участие в допросах украинских пленных и пытках, давал указания относительно незаконного заключения граждан», — говорится в сообщении.

Мужчине заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

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