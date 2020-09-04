В Луганской области будут судить женщину за подкуп избирателей

В Луганской области будут судить женщину, которая летом 2019 года осуществляла незаконную агитацию на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины под видом оказания благотворительной помощи на территории одномандатного избирательного округа № 107. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



По данным следствия, летом 2019 года обвиняемая в составе группы лиц с целью получения отдельным кандидатом большего количества голосов избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, проводила незаконную агитацию под видом оказания благотворительной помощи.



«За голосование за конкретного кандидата на выборах избирателям предлагали и оказывали денежные средства в сумме 100 гривен, а также сахар в мешках, на которых в виде текста и изображения содержалась информация агитационного характера с упоминанием конкретного кандидата в народные депутаты Украины», — говорится в сообщении.



Санкция ч. 4 ст. 160 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.