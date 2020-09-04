В Мариуполе сотрудник фискальной службы совершил самоубийство

В Мариуполе 3 сентября покончил жизнь самоубийством сотрудник Государственной фискальной службы. Об этом сообщает 0629 со ссылкой на пресс-службу Центрального отдела полиции.



«Мужчине было 25 лет. Он родом из Дрогобыча и служил в звании старшего лейтенанта. Трагедия произошла в Левобережном районе города в служебном помещении. В социальных сетях пишут, что он для самоубийства использовал табельное оружие и умер на месте», — выяснили журналисты.



Что стало причиной суицида — пока не известно. О подробностях самоубийства полиция не сообщает.



По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины с пометкой «самоубийство».