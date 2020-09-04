Денисова: В российских тюрьмах увеличилось количество удерживаемых украинцев

В местах несвободы на территории Российской Федерации и аннексированном Крыму находятся 135 граждан Украины, которые имеют статус политических заключенных. Об этом сообщили в Офисе уполномоченной по правам человека, передает «Укринформ».



Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова отметила, что по состоянию на 22 июля это количество составляло 132 человека. Из них 76 — это крымские татары. Еще год назад, 7 сентября в российских тюрьмах и в Крыму незаконно удерживали 115 человек.



Денисова также уточнила, что среди политзаключенных есть и те, кому в качестве меры пресечения избрано ограничение в передвижении из Крыма в той части Украины, которая контролируется ее правительством.