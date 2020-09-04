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Лавров заявил, что по встрече глав МИД «нормандской четверки» предложения не вносились

04 сентября 2020, 22:11

Лавров заявил, что по встрече глав МИД «нормандской четверки» предложения не вносились

Конкретных предложений о встрече министров иностранных дел «нормандского формата» еще не озвучены. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Если кто-то настроен встречаться... пусть те, кто настроен, и встречаются. В нашем случае каких-либо договоренностей не обсуждалось. Сейчас идет речь о том, чтобы подготовить встречу внешнеполитических советников лидеров нормандского формата. Про встречу министров иностранных дел никто никаких конкретных предложений не вносил», — сказал он.

Лавров напомнил, что Россия считает необходимым условием для проведения новой встречи выполнение договоренностей саммита лидеров «нормандской четверки» в Париже.

«Пока там прогресса немного. И мы лишь видим все новые и новые проблемы, которые возникают в связи с постоянным изменением, причем в худшую сторону, позиции украинских властей в том, что касается их приверженности выполнению минских договоренностей», — констатировал министр.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча министров иностранных дел стран-участниц «нормандской четверки» планируется в сентябре, после встречи советников лидеров стран.

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