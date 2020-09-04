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Россия ввела санкции против Порошенко и еще 40 украинцев

04 сентября 2020, 22:33

Россия ввела санкции против Порошенко и еще 40 украинцев

Правительство России расширило список лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Соответствующее постановление обнародовано на официальном портале правовой информации.

В список, в частности, вошли бывший украинский президент, народный депутат Верховной Рады Петр Порошенко, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, бывшая народная депутатка Ирина Луценко, депутаты ВР Ахтем Чийгоз, Валентин Наливайченко, Сергей Тарута, Михаил Волынец, Степан Кубив Кира Рудик.

Всего в списке - 41 человек.

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