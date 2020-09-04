В Луганской области потушили еще два очага пожаров

В селах Лобачево и Лопаскино в Луганской области потушили два очага пожаров сухой травы и лесных насаждений. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.



«4 сентября, по состоянию на 20:00, 2 очага пожаров сухой травы и лесных насаждений в селе Лобачево и селе Лопаскино — локализовано. Открытого огня не наблюдается, проводится тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра», — говорится в сообщении.



Сообщается, что к тушению пожаров задействовано 404 человека и 73 единицы техники.



Также для оказания помощи в тушении лесных пожаров на территории Луганской области от ГСЧС дополнительно привлечено 135 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

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