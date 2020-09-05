За сутки в Украине зафиксировано 2 836 случаев инфицирования коронавирусом, что стало очередным антирекордом за все время пандемии. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Кроме того, вчера 50 человек умерли, выздоровели 1 036 пациентов.



Общее количество заболевших COVID-19 достигло 133 787 человек. Из них 61 649 пациентов уже выздоровели, а 2 811 — умерли. Продолжают болеть 69 327 человек, что на 1 750 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (380), Тернопольской (226), Одесской (222), Львовской (195) областях, а также в Киеве (315).



Днем ранее в Украине был установлен предыдущий антирекорд — 2 723 человека, у которых выявили коронавирус за сутки.







