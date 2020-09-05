Штаб зафиксировал одно нарушение режима прекращения огня на Донбассе

Боевики за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Вблизи населенного пункта Авдеевка противник совершил одиночные выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей - из стрелкового оружия. На провокации врага наши защитники огонь в ответ не открывали», - говорится в сообщении.



Кроме того, в районе проведения ООС сейчас идет ликвидация пожаров. Подразделения Вооруженных сил Украины совместно с пожарными ГСЧС ликвидируют пожары вблизи населенных пунктов Лопаскино, Трехизбенка, Новгородское и Красногоровка. К ликвидации пожаров привлечено необходимое количество техники и личного состава.



Также в прифронтовых районах саперы ООС разминировали более десяти гектаров территории, нашли и передали на уничтожение 58 взрывоопасных предметов.