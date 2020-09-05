Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Штаб зафиксировал одно нарушение режима прекращения огня на Донбассе

05 сентября 2020, 09:09

Штаб зафиксировал одно нарушение режима прекращения огня на Донбассе

Боевики за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Вблизи населенного пункта Авдеевка противник совершил одиночные выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей - из стрелкового оружия. На провокации врага наши защитники огонь в ответ не открывали», - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе проведения ООС сейчас идет ликвидация пожаров. Подразделения Вооруженных сил Украины совместно с пожарными ГСЧС ликвидируют пожары вблизи населенных пунктов Лопаскино, Трехизбенка, Новгородское и Красногоровка. К ликвидации пожаров привлечено необходимое количество техники и личного состава.

Также в прифронтовых районах саперы ООС разминировали более десяти гектаров территории, нашли и передали на уничтожение 58 взрывоопасных предметов.

ТЕГИ

Прочее
ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:23
«ДНР» зарегистрировала еще 23 случая коронавируса и две смерти
12:53
В списки на «паспорт ДНР» включили всех работников предприятия. Теперь говорят: это ошибка кадровиков
12:06
«ДНР» перекроет центр Донецка 8 сентября
10:27
«ДНР» выявила 21 заболевшего COVID-19 за сутки
09:38
За сутки в ОРЛО — один человек умер, еще у 21-го подтвердили COVID-19
09:08
В поселке Макеевки произошел масштабный пожар: двое погибших, сгорели 9 домов
22:52
Пушилин трижды за неделю анонсировал открытие «границы» с Луганском. Об украинских КПВВ — ни слова
16:34
Шесть пассажиров автобуса пострадали при ДТП в Донецке. Водитель умер от инфаркта
15:52
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 4 сентября
12:47
ОБСЕ впервые увидела мины на дороге в Донецке
10:19
В «ДНР» заявили о 31 новом случае COVID-19 и 3 умерших за сутки
10:06
«ЛНР» сообщила о новой смерти от коронавируса и 12 заболевших
09:33
Бывший «премьер ДНР» Бородай рассказал, что «регулярно» посещает Донбасс
22:37
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 сентября
20:10
Под Шахтерском произошел масштабный полевой пожар
все новости
10:50
Стали известны имена депутатов облсовета, которых подозревают в торговле с «ДНР»
10:23
«ДНР» зарегистрировала еще 23 случая коронавируса и две смерти
09:49
На неподконтрольной Луганщине обстреляли беспилотник ОБСЕ
09:12
Пушилин приказал уничтожить позиции украинской армии в районе поселка на Донбассе
09:09
Штаб зафиксировал одно нарушение режима прекращения огня на Донбассе
09:00
В Украине — антирекорд второй день подряд: 2836 заболевших коронавирусом за сутки
23:00
В Луганской области потушили еще два очага пожаров
22:33
Россия ввела санкции против Порошенко и еще 40 украинцев
22:11
Лавров заявил, что по встрече глав МИД «нормандской четверки» предложения не вносились
21:37
В Донецкой области коронавирус диагностировали еще у 13 человек
21:28
Как Луганщина справляется с очередными масштабными пожарами ►
21:09
Денисова: В российских тюрьмах увеличилось количество удерживаемых украинцев
20:21
В Мариуполе сотрудник фискальной службы совершил самоубийство
19:39
В Луганской области будут судить женщину за подкуп избирателей
18:23
СБУ установила личность российского священника, который допрашивал украинских пленных
все новости
ВИДЕО
Как Луганщина справляется с очередными масштабными пожарами ►
04 сентября, 21:28
Уволили из-за карантина. Как защитить свои права? Объясняем ►
04 сентября, 07:56
Можно ли заболеть COVID-19, покурив кальян? Да! И вот почему ►
03 сентября, 08:00

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция