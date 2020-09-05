На неподконтрольной Луганщине обстреляли беспилотник ОБСЕ

Недалеко от оккупированного села Долгое Луганской области в направлении беспилотного летательного аппарата миссии ОБСЕ был открыт огонь из стрелкового оружия. Об этом сообщается в отчете миссии.



«3 сентября, находясь на юго-западной окраине Долгого для выполнения полета БПЛА СММ малого радиуса действия, наблюдатели слышали 17 отдельных очередей из стрелкового оружия примерно в 600 м к востоку. По оценке, огонь открыли в направлении этого БПЛА, пролетавшего примерно в 650 м к юго-востоку от местоположения наблюдателей», - говорится в отчете.



Патруль миссии приземлил беспилотник и покинул этот район.



Кроме этого, 2 сентября во время полета над районами между населенными пунктами Зайцево и Мироновка на Донетчине беспилотник миссии подвергся воздействию помех сигналу GPS.