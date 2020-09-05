«ДНР» зарегистрировала еще 23 случая коронавируса и две смерти

Так называемый «минздрав» группировки «ДНР» за минувшие сутки зарегистрировал еще 23 случая инфицирования коронавирусом, а также два летальных случая. Умерли мужчина в возрасте 78 лет и женщина в возрасте 87 лет.



Утверждается, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 63.



Всего по состоянию на 5 сентября группировка признает 2670 случаев инфекции COVID-19. Из них на лечении – 1204 пациента, выписаны – 1318 человек, летальных случаев – 148.



Также боевики заявили, что коронавирусная инфекция была выявлена у 126 человек, прибывших из подконтрольной территории, начиная с 25 июня 2020 года.