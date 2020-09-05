Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Стали известны имена депутатов облсовета, которых подозревают в торговле с «ДНР»

05 сентября 2020, 10:50

Стали известны имена депутатов облсовета, которых подозревают в торговле с «ДНР»

Обвиняемые по делу возможной схемы поставок украинского оборудования для шахт на оккупированной территории — депутаты Донецкого областного совета 6-го созыва Роман Коваленко и Ордаш Дадашов, а также тогдашний заместитель директора по маркетингу предприятия Сергей Новиков. Об этом сообщает «Вільне радіо».

Также в деле фигурирует Бахмутский завод «Вистек».

О передаче обвинительного акта в суд стало известно из решения Жовтневого районного суда Мариуполя в Едином реестре судебных решений. При этом пятеро судей подали заявления о самоотводе в деле. Если же судей не хватит для рассмотрения, то дело передадут в другой суд.

Депутатов Донецкого облсовета задержали 27 июня 2019 года. Тогда же провели обыски у гендиректора Бахмутского завода «Вистек» Ордаша Дадашова.

По данным следователей, мужчины организовали схему оборудования для шахт на оккупированные территории через Россию. Отправляли высокопрочные цепи, сварочные электроды, кузнечно-прессованное оборудования и прочее. Отмечается, что в течение апреля-сентября 2018 ЧАО «Вистек» передал такой продукции на 53 млн российских рублей (около 18 млн гривен по курсу НБУ).

Дело расследуется по статье «Финансирование терроризма». Если вину обвиняемых докажут, им
грозит от 8 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Сначала всех обвиняемых суд отправлял в СИЗО, но они внесли денежные залоги, и теперь находятся на свободе.

ТЕГИ

Организации
Донецкий областной совет
Прочее
торговля с ОРДЛО

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:23
«ДНР» зарегистрировала еще 23 случая коронавируса и две смерти
12:53
В списки на «паспорт ДНР» включили всех работников предприятия. Теперь говорят: это ошибка кадровиков
12:06
«ДНР» перекроет центр Донецка 8 сентября
10:27
«ДНР» выявила 21 заболевшего COVID-19 за сутки
09:38
За сутки в ОРЛО — один человек умер, еще у 21-го подтвердили COVID-19
09:08
В поселке Макеевки произошел масштабный пожар: двое погибших, сгорели 9 домов
22:52
Пушилин трижды за неделю анонсировал открытие «границы» с Луганском. Об украинских КПВВ — ни слова
16:34
Шесть пассажиров автобуса пострадали при ДТП в Донецке. Водитель умер от инфаркта
15:52
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 4 сентября
12:47
ОБСЕ впервые увидела мины на дороге в Донецке
10:19
В «ДНР» заявили о 31 новом случае COVID-19 и 3 умерших за сутки
10:06
«ЛНР» сообщила о новой смерти от коронавируса и 12 заболевших
09:33
Бывший «премьер ДНР» Бородай рассказал, что «регулярно» посещает Донбасс
22:37
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 сентября
20:10
Под Шахтерском произошел масштабный полевой пожар
все новости
10:50
Стали известны имена депутатов облсовета, которых подозревают в торговле с «ДНР»
10:23
«ДНР» зарегистрировала еще 23 случая коронавируса и две смерти
09:49
На неподконтрольной Луганщине обстреляли беспилотник ОБСЕ
09:12
Пушилин приказал уничтожить позиции украинской армии в районе поселка на Донбассе
09:09
Штаб зафиксировал одно нарушение режима прекращения огня на Донбассе
09:00
В Украине — антирекорд второй день подряд: 2836 заболевших коронавирусом за сутки
23:00
В Луганской области потушили еще два очага пожаров
22:33
Россия ввела санкции против Порошенко и еще 40 украинцев
22:11
Лавров заявил, что по встрече глав МИД «нормандской четверки» предложения не вносились
21:37
В Донецкой области коронавирус диагностировали еще у 13 человек
21:28
Как Луганщина справляется с очередными масштабными пожарами ►
21:09
Денисова: В российских тюрьмах увеличилось количество удерживаемых украинцев
20:21
В Мариуполе сотрудник фискальной службы совершил самоубийство
19:39
В Луганской области будут судить женщину за подкуп избирателей
18:23
СБУ установила личность российского священника, который допрашивал украинских пленных
все новости
ВИДЕО
Как Луганщина справляется с очередными масштабными пожарами ►
04 сентября, 21:28
Уволили из-за карантина. Как защитить свои права? Объясняем ►
04 сентября, 07:56
Можно ли заболеть COVID-19, покурив кальян? Да! И вот почему ►
03 сентября, 08:00

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция