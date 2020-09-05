Стали известны имена депутатов облсовета, которых подозревают в торговле с «ДНР»

Обвиняемые по делу возможной схемы поставок украинского оборудования для шахт на оккупированной территории — депутаты Донецкого областного совета 6-го созыва Роман Коваленко и Ордаш Дадашов, а также тогдашний заместитель директора по маркетингу предприятия Сергей Новиков. Об этом сообщает «Вільне радіо».



Также в деле фигурирует Бахмутский завод «Вистек».



О передаче обвинительного акта в суд стало известно из решения Жовтневого районного суда Мариуполя в Едином реестре судебных решений. При этом пятеро судей подали заявления о самоотводе в деле. Если же судей не хватит для рассмотрения, то дело передадут в другой суд.



Депутатов Донецкого облсовета задержали 27 июня 2019 года. Тогда же провели обыски у гендиректора Бахмутского завода «Вистек» Ордаша Дадашова.



По данным следователей, мужчины организовали схему оборудования для шахт на оккупированные территории через Россию. Отправляли высокопрочные цепи, сварочные электроды, кузнечно-прессованное оборудования и прочее. Отмечается, что в течение апреля-сентября 2018 ЧАО «Вистек» передал такой продукции на 53 млн российских рублей (около 18 млн гривен по курсу НБУ).



Дело расследуется по статье «Финансирование терроризма». Если вину обвиняемых докажут, им

грозит от 8 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.



Сначала всех обвиняемых суд отправлял в СИЗО, но они внесли денежные залоги, и теперь находятся на свободе.