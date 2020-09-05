Спасатели продолжают тушить пожары на Луганщине

По состоянию на утро субботы, 5 сентября, в Луганской области продолжается ликвидация отдельных очагов пожаров в экосистемах. Угрозы населенным пунктам нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



«4 сентября в 21 час. 50 мин. между с. Лобачево Новоайдарского района и с. Старый Айдар Станично-Луганского района возникло возгорание сухой травы, валежника и лесного массива. На утро субботы в этом районе угрозы населенным пунктам нет. Инженерной техникой создано 6 минерализованных полос для защиты ГРП вблизи с. Лобачево», - говорится в сообщении.



Накануне был потушен очаг возгорания сухой травы вблизи села Болотенное Станично-Луганского района. Также локализован пожар 2 очагов сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе.

2 сентября на территории области зафиксировали 24 возгорания сухой травы на площади около 1 200 гектаров. Огнем уничтожены 13 заброшенных жилых домов.



Dо время тушения пожара погиб украинский военнослужащий, еще двое военных пострадали. Их представят к государственным наградам.

Прокуратура начала расследование возможного нарушения требований пожарной безопасности по факту пожаров на территории Луганской области.