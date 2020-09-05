Пограничники рассказали, сколько человек смогли пересечь КПВВ в пятницу

В пятницу, 4 сентября, через КПВВ «Новотроицкое» на подконтрольную Украине территорию было пропущено 17 автомобилей и 130 человек. На временно оккупированную территорию последовали 24 автомобиля и 251 человек. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил пресс-офицер Госпогранслужбы Украины в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб.



В тоже время 14 человек остались ночевать в палаточном городке ГСЧС. Они не смогли пересечь КПВВ, поскольку их не пропустили боевики.



КПВВ «Станица Луганская» в направлении оккупированной территории пересекли 1564 человек, на контролируемую территорию пограничники пропустили 1055 человек.

Группировка «ДНР» осуществляет пропуск только два раза в неделю и только через пункт пропуска «Еленовка» под Донецком, который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое».

Боевики полностью блокируют работу еще одного КПВВ в Донецкой области — «Марьинка».



В отдельные районы Донецкой области боевики пропускают только тех, кто попал в списки «штаба ДНР» по предупреждению коронавируса. У группировки «ЛНР» такие требования на пропуск в ОРЛО отсутствуют.



Те, кто направляется на подконтрольную властям территорию должны иметь приложение «Дія». Лица, пересекающие КПВВ, должны проходить двухнедельную обсервацию.



С 1 сентября КПВВ в Донецкой и Луганской областях перевели на осенний режим работы. Пересечение лиц и транспортных средств будет проводиться с 07:00 до 18:30. В направлении временно оккупированной территории пересечение КПВВ — до 18:00.

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