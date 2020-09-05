Шмыгаль: Мощности экономики уже не позволят отправить страну на полный карантин

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что нынешнее состояние украинской экономики уже не позволит отправить страну на полный карантин. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».



«Люди привыкли к опасности этой болезни, уже нет паники. На втором этапе наступил другой враг — это равнодушие, когда люди подумали — ну, что будет... Это тоже неправильная другая крайность. Но и экономика также уже не имеет тех мощностей для того, чтобы мы на месяц, или даже на три недели закрывали страну в полный локдаун», — отметил премьер.



По его мнению, лучшим сценарием борьбы с пандемией коронавируса является адаптивный карантин, когда власти локально закрывают, и разрывают локальные цепочки заболеваемости.



Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 октября. Однако Шмыгаль не исключил, что карантин могут продлить еще не более длительный срок.