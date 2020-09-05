На Луганщине выявили 29 новых случаев COVID-19

В Луганской области за минувшие сутки зафиксировано 29 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Пятеро заболевших выявили в Северодонецке, семерых в Лисичанске, двоих в Рубежном, одного в Новоайдарском районе, троих в Станично-Луганском, четверых в Старобельском и семерых в Меловском районе.



«Среди них: 23 из ранее определенных контактных лиц, три прибыли со временно оккупированных территорий, один болеет пневмонией, двое - с клиническими признаками тяжелого течения ОРВИ», - говорится в сообщении.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 425 человек. Из них выздоровели - 225 (9 за последние сутки); лечатся - 197 (54 - в стационаре; 143 - амбулаторно).