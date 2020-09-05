В Офисе президента Украины отреагировали на российские санкции

В Офисе президента назвали расширение Россией списка граждан Украины, против которых вводятся индивидуальные санкции, попыткой отвлечения внимания и защиты ситуативных интересов.



«Этот "технологический прием" со стороны РФ применен на фоне ряда скандальных событий.... Вполне возможно, что таким нехитрым образом, санкционно атакуя отдельных наших граждан, РФ пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны», — подчеркивается в комментарии.



Однако, отмечают в Офисе президента, если применение ограничительных санкций касается принципиальных позиций, затрагивающих территориальную целостность и отношение к государству, оккупировавшему часть украинских территорий, то «по всем этим позициям мы абсолютно едины».



«И в таком случае рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших парламентариев и даже против всех наших граждан. С целью экономии времени, необходимого для составления индивидуальных санкционных списков. Так будет честно и справедливо», — отметили в ведомстве.



Однако Офис президента не исключил манипуляций накануне местных выборов в Украине и «подыгрывания определенным политическим группам».



«К сожалению, для российской стороны, все подобные манипуляции мы прекрасно умеем читать, и они абсолютно не влияют на наше внутреннее политическое здоровье», — отметили в ОП.



Накануне Россия ввела персональные санкции против 41 украинского политика. В список попали, в частности, нардеп от Евросолидарности и пятый президент Украины Петр Порошенко, основатель партии «Голос» и музыкант Святослав Вакарчук, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, экс-министр экономического развития и торговли Степан Кубив, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, бывший депутат от «Евросолидарности» Ирина Луценко, народные депутаты Сергей Тарута, Сергей Вельможный, Виктория Гриб, Сергей Магера, Муса Магомедов, Александр Сухов и Руслан Требушкин.