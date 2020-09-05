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Мать Григория Синченко: Сын порезал себе вены из-за пыток в Донецком СИЗО

05 сентября 2020, 17:08

Мать Григория Синченко: Сын порезал себе вены из-за пыток в Донецком СИЗО

Уроженец Донецка Григорий Синченко, которого в третий раз взяли в плен российские боевики, порезал себе вены из-за пыток в Донецком СИЗО. Сейчас он находится в больнице при следственном изоляторе. Об этом его мать Татьяна Гулевская сообщила «Укринформу».

«Его зверски избивали, требуя отказаться от нашего адвоката и подписаться под того, которого они хотят. Гриша порезал вены и кровью в камере написал протест против пыток», — сказала она.

Татьяна рассказала, что он сейчас находится в больнице при СИЗО, в одиночной камере. Она добавила, что по словам сына, к пыткам и избиению причастен следователь Станислав Кошевой.

Впервые Григория Синченко незаконно задержали в Донецке 2 декабря 2016 года. Его обвиняли в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия. В декабре 2017 года Синченко вместе с 74 пленниками, которых тогда обменяли, вернулся в Украину.

Григорий решил отомстить боевикам. Мать пыталась отговорить сына от планов мести. В октябре 2019-го Синченко снова задержали «спецслужбы ДНР» по обвинению в подрыве вышек подконтрольного группировке «ДНР» мобильного оператора «Феникс».

21 мая ему удалось сбежать из тюрьмы «ДНР», однако 29 июня Синченко задержали повторно. Его обвиняют в подрыве железнодорожного моста в Пролетарском районе Донецка в январе 2019 года. Также Синченко обвиняют в слежке за сотрудниками «УБОП» и попытке их убийства путем подрыва автомобиля.

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