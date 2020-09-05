Возможно ли вскоре закончить войну на Донбассе? Мнение переселенцев и активистов ►

Возможно ли закончить войну на Донбассе в ближайшем будущем? Имеет ли Европа влияние на Россию и продолжает ли оказывать достаточную поддержку Украине на пути к миру? Рано или поздно Украине придется сесть за стол переговоров с так называемыми «ДНР» и «ЛНР». Или вести переговоры необходимо только с Россией?



Мы собрали переселенцев, активистов и одного из представителей украинской стороны в переговорной группе по Донбассу чтобы обсудить победы и поражения Украины на пути к миру. Смотрите новый выпуск компромисс-шоу «Линии соприкосновения»: