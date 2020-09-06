За сутки в Украине коронавирус диагностировали у 2107 человек

За прошедшие сутки в Украине без учета временно оккупированных территорий выявлено 2 107 заболевших коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Большинство случаев заболевания зафиксировано в Киеве (240), Львовской (188), Ивано-Франковской (176), Тернопольской (158) и Черновицкой (151) областях.



Кроме этого, 578 ранее заболевших выздоровели, 35 — умерли.



С начала пандемии в стране подтверждено 135 894 случаев COVID-19: 62 227 человек выздоровели, 2 846 — умерли.