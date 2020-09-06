Гайдай поддержал отмену выборов в восьми громадах Луганской области

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай считает обоснованным решение об отмене местных выборов в ряде громад на территории области. Ранее ЦИК, ссылаясь на выводы Донецкой и Луганской ОГА, а также силовиков, приняла решение о непроведении выборов в 18 громадах Донбасса.



В Луганской области выборы не состояться в восьми громадах Северодонецкого и Счастьенского районов.



На упреки общественных активистов о необоснованности введения военно-гражданских администраций в Северодонецке и Лисичанске, а также отмены выборов, Гайдай напомнил, что боевики не предоставили гарантий безопасности, когда украинская сторона планировала использовать 2 самолета ГСЧС для тушения пожаров в Смоляниново в июле. В это же время, СБУ задержала диверсанта, который хотел взорвать цистерну с аммиаком на «Азоте» и предупредила еще ряд терактов.



«Если вы считаете, что у нас безопасно, садитесь за штурвал самолета и тушите пожары! Я рисковать жизнями людей не имею права», — цитирует его слова пресс-служба Луганской ОГА.



«Не председатель ВЦА принимает решение по выборам. В ЦИК подаются документы на основе выводов, сделанных ГУНП, СБУ и командованием ООС относительно ситуации безопасности на соответствующей территории», — добавил он.



По его словам, протесты, организованные «уволенным за преступления» главой ВГА Счастья Дмитрием Скворцовым «и "профессиональной командой", которая скупает голоса за сахар, является обычной политической спекуляцией». 1 сентября Гайдай опубликовал письмо, согласно которому майор Скворцов отзывается в Министерство обороны с сохранением на военной службе. Скворцова назначили руководителем ВГА Счастья 5 апреля 2019 года, а летом задержали за получение от предпринимателя взятки в размере 12 тыс. гривен. Несмотря на этом, в октябре того же года Скворцов вернулся на должность главы ВГА.

30 августа ЦИК повторно приняла решение о невозможности проведения местных выборов в 18 отдельных территориальных громадах Донецкой и Луганской областей. Аналогичное решение, принятое ЦИК в начале августа, вызвало общественный резонанс.



В «ОПОРЕ» отмечали, что согласно законодательству ЦИК не имела полномочий и возможности верифицировать обоснованность документов Донецкой и Луганской ОГА о невозможности проведения выборов.