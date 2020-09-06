Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Гайдай поддержал отмену выборов в восьми громадах Луганской области

06 сентября 2020, 10:45

Гайдай поддержал отмену выборов в восьми громадах Луганской области

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай считает обоснованным решение об отмене местных выборов в ряде громад на территории области. Ранее ЦИК, ссылаясь на выводы Донецкой и Луганской ОГА, а также силовиков, приняла решение о непроведении выборов в 18 громадах Донбасса.

В Луганской области выборы не состояться в восьми громадах Северодонецкого и Счастьенского районов.

На упреки общественных активистов о необоснованности введения военно-гражданских администраций в Северодонецке и Лисичанске, а также отмены выборов, Гайдай напомнил, что боевики не предоставили гарантий безопасности, когда украинская сторона планировала использовать 2 самолета ГСЧС для тушения пожаров в Смоляниново в июле. В это же время, СБУ задержала диверсанта, который хотел взорвать цистерну с аммиаком на «Азоте» и предупредила еще ряд терактов.

«Если вы считаете, что у нас безопасно, садитесь за штурвал самолета и тушите пожары! Я рисковать жизнями людей не имею права», — цитирует его слова пресс-служба Луганской ОГА.

«Не председатель ВЦА принимает решение по выборам. В ЦИК подаются документы на основе выводов, сделанных ГУНП, СБУ и командованием ООС относительно ситуации безопасности на соответствующей территории», — добавил он.

По его словам, протесты, организованные «уволенным за преступления» главой ВГА Счастья Дмитрием Скворцовым «и "профессиональной командой", которая скупает голоса за сахар, является обычной политической спекуляцией». 1 сентября Гайдай опубликовал письмо, согласно которому майор Скворцов отзывается в Министерство обороны с сохранением на военной службе. Скворцова назначили руководителем ВГА Счастья 5 апреля 2019 года, а летом задержали за получение от предпринимателя взятки в размере 12 тыс. гривен. Несмотря на этом, в октябре того же года Скворцов вернулся на должность главы ВГА.

30 августа ЦИК повторно приняла решение о невозможности проведения местных выборов в 18 отдельных территориальных громадах Донецкой и Луганской областей. Аналогичное решение, принятое ЦИК в начале августа, вызвало общественный резонанс.

В «ОПОРЕ» отмечали, что согласно законодательству ЦИК не имела полномочий и возможности верифицировать обоснованность документов Донецкой и Луганской ОГА о невозможности проведения выборов.

ТЕГИ

Люди
Сергей Гайдай
Прочее
местные выборы

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:00
Ультиматум «ДНР» Украине и заявления Фокина. Донбасс сегодня ►
14:05
На оккупированной Донетчине сгорело 90 гектаров леса
13:39
«ЛНР» заявила о шести новых случаях коронавируса
12:35
Пограничники рассказали, сколько человек смогли пересечь КПВВ в пятницу
10:23
«ДНР» зарегистрировала еще 23 случая коронавируса и две смерти
12:53
В списки на «паспорт ДНР» включили всех работников предприятия. Теперь говорят: это ошибка кадровиков
12:06
«ДНР» перекроет центр Донецка 8 сентября
10:27
«ДНР» выявила 21 заболевшего COVID-19 за сутки
09:38
За сутки в ОРЛО — один человек умер, еще у 21-го подтвердили COVID-19
09:08
В поселке Макеевки произошел масштабный пожар: двое погибших, сгорели 9 домов
22:52
Пушилин трижды за неделю анонсировал открытие «границы» с Луганском. Об украинских КПВВ — ни слова
16:34
Шесть пассажиров автобуса пострадали при ДТП в Донецке. Водитель умер от инфаркта
15:52
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 4 сентября
12:47
ОБСЕ впервые увидела мины на дороге в Донецке
10:19
В «ДНР» заявили о 31 новом случае COVID-19 и 3 умерших за сутки
все новости
10:45
Гайдай поддержал отмену выборов в восьми громадах Луганской области
09:15
За сутки в Украине коронавирус диагностировали у 2107 человек
22:15
В Донецкой области умер еще один заболевший коронавирусом. Заразились 40 человек за сутки
21:13
Украина срочно созывает заседание ТКГ из-за угроз главы «ДНР» обстрелять позиции ВСУ
21:00
Ультиматум «ДНР» Украине и заявления Фокина. Донбасс сегодня ►
18:00
Возможно ли вскоре закончить войну на Донбассе? Мнение переселенцев и активистов ►
17:08
Мать Григория Синченко: Сын порезал себе вены из-за пыток в Донецком СИЗО
16:15
В Офисе президента Украины отреагировали на российские санкции
15:18
На Луганщине выявили 29 новых случаев COVID-19
15:06
Тур отменили из-за COVID-19. Как вернуть деньги? ►
14:05
На оккупированной Донетчине сгорело 90 гектаров леса
13:39
«ЛНР» заявила о шести новых случаях коронавируса
13:06
Шмыгаль: Мощности экономики уже не позволят отправить страну на полный карантин
12:35
Пограничники рассказали, сколько человек смогли пересечь КПВВ в пятницу
11:59
Спасатели продолжают тушить пожары на Луганщине
все новости
ВИДЕО
Ультиматум «ДНР» Украине и заявления Фокина. Донбасс сегодня ►
05 сентября, 21:00
Возможно ли вскоре закончить войну на Донбассе? Мнение переселенцев и активистов ►
05 сентября, 18:00
Тур отменили из-за COVID-19. Как вернуть деньги? ►
05 сентября, 15:06

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция