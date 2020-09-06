Боевики завтра откроют пропуск через блокпост под Донецком

Боевики откроют пропуск через КПВВ «Еленовка» в Донецкой области в понедельник, 7 сентября. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса».



Пропуск будет осуществляться с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд.

Группировка «ДНР» осуществляет пропуск только два раза в неделю и только через пункт пропуска «Еленовка» под Донецком, который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое».



Боевики полностью блокируют работу еще одного КПВВ в Донецкой области — «Марьинка».



В отдельные районы Донецкой области боевики пропускают только тех, кто попал в списки «штаба ДНР» по предупреждению коронавируса. У группировки «ЛНР» такие требования на пропуск в ОРЛО отсутствуют.



Те, кто направляется на подконтрольную властям территорию должны иметь приложение «Дія». Лица, пересекающие КПВВ, должны проходить двухнедельную обсервацию.



С 1 сентября КПВВ в Донецкой и Луганской областях перевели на осенний режим работы. Пересечение лиц и транспортных средств будет проводиться с 07:00 до 18:30. В направлении временно оккупированной территории пересечение КПВВ — до 18:00.