За минувшие сутки, 6 сентября, пророссийские боевики дважды нарушали перемирие на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась. За прошедшие сутки, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020», — говорится в утренней сводке штаба.



Там напомнили, что очередями из автоматического станкового гранатомета боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи Красногоровки. В результате обстрела ранения получил боец Вооруженных сил Украины. Ему вовремя оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.



На другом участке фронта боевики открыли прицельный огонь из стрелкового оружия по украинским позициям неподалеку Причепиловки на Луганщине. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.



Кроме того, по данным штаба, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования дважды осуществили провокационные выстрелы из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шумы.



С начала текущих суток, 7 сентября, украинская сторона обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано. «Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения», — констатировали в штабе.

Погибший и раненый украинские военные стали первыми жертвами среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда на Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием. Они были согласованы в Трехсторонней контактной группе и включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение «режима тишины», а ответный огонь допускается только в случае прямого приказа командования.