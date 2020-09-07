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За сутки в Украине выявили 2174 заболевших коронавирусом

07 сентября 2020, 08:40

За сутки в Украине выявили 2174 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Украине выявлено 2 174 заболевших коронавирусом.  Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Кроме того, за этот период 31 скончался, а 379 — выздоровели.

С начала пандемии в стране подтверждено 138 068 случаев COVID-19. Из них 62 606 человек выздоровели, 2 877 — умерли.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Киеве (244), Львовской (186), Тернопольской (165), Черновицкой (163) и Ивано-Франковской (161) областях.

Днем ранее сообщалось о 2 107 новых инфицированных COVID-19, 5 сентября был зафиксирован рекорд заболеваемости — 2 836 новых инфицированных за сутки, 4 сентября сообщалось о 2 723 новых случаях. 

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