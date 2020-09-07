За сутки в Украине выявили 2174 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Украине выявлено 2 174 заболевших коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Кроме того, за этот период 31 скончался, а 379 — выздоровели.



С начала пандемии в стране подтверждено 138 068 случаев COVID-19. Из них 62 606 человек выздоровели, 2 877 — умерли.



Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Киеве (244), Львовской (186), Тернопольской (165), Черновицкой (163) и Ивано-Франковской (161) областях.



Днем ранее сообщалось о 2 107 новых инфицированных COVID-19, 5 сентября был зафиксирован рекорд заболеваемости — 2 836 новых инфицированных за сутки, 4 сентября сообщалось о 2 723 новых случаях.