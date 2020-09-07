«ЛНР» сообщила о 4 новых случаях COVID-19

За сутки в отдельных районах Луганской области выявили четверых новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



За все время пандемии «ЛНР» признает 741 случай заражения COVID-19. Из них 635 пациентов уже выписаны, а 19 человек умерли.



Вчера «ЛНР» сообщала о 737 случае коронавируса.

Украинские власти не владеют официальными данными о ситуации с распространением коронавируса на неподконтрольных территориях Донецкой, Луганской областей и АР Крым.



На подконтрольной территории Луганской области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 425 человек. Из них выздоровели — 225 (9 за последние сутки); лечатся — 197 (54 — в стационаре; 143 — амбулаторно)