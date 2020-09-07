СБУ вывела из ОРДО боевика-свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине

Контрразведка Службы безопасности Украины вывела из временно неподконтрольной территории Донецкой области бывшего боевика так называемого танкового батальона группировки «ДНР». Мужчина предоставил важные сведения о вооруженной агрессии РФ в Украине. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



В частности, пойманый боевик рассказал правоохранителям об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ, подготовке членов незаконных вооруженных формирований инструкторами-военнослужащими ВС РФ в лагерях и на полигонах недалеко от Ростова-на-Дону.

«Проверка Службы безопасности Украины подтвердила, что лицо не принимало непосредственного участия в боевых действиях и не совершало других тяжких и особо тяжких преступлений», — сказано в сообщении.

Так, решением суда экс-боевик освобожден от уголовной ответственности на основании ч.2 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины