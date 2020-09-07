«ДНР» отменила комендантский час в день выступления Лепса

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин издал «указ» об отмене комендантского часа в ночь с 8 на 9 сентября.



В этот день в Донецке пройдут праздничные мероприятия в связи празднованием Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских войск. В частности, на центральной площади — Ленина — выступит российский певец Григорий Лепс.

Ранее также сообщалось, что «ДНР» перекроет центр Донецка восьмого сентяря. В этом году «ДНР» сделала День освобождения Донбасса выходным днем.



В конце августа «ДНР» сняла карантинные ограничение на проведение массовых мероприятий на улице.



На подконтрольной «ДНР» территории комендантский час действует с 23:00 до 5:00 везде, кроме Седово. В курортном поселке этим летом его сократили на два часа. До 30 сентября комендантский час там действует с полуночи до четырех часов утра.



В «ДНР» заявляли, что к концу августа рассмотрят вопрос о сокращении комендантского часа. В предыдущий раз об этом также говорили в начале июля.