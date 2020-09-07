«ЛНР» «приговорила» луганчанина к 12 годам тюрьмы за «госизмену»

Группировка «ЛНР» «приговорила» жителя Луганска к 12 годам заключения за «госизмену» и якобы сотрудничество с СБУ. Об этом сообщила «генпрокуратура ЛНР».



В публикации говорится, что в 2018 году, находясь в Северодонецке, луганчанин «был завербован сотрудникам СБУ и в качестве негласного агента на оплачиваемой основе выполнял задания специальных служб по вербовке боевиков и сотрудников «МВД ЛНР» в целях сбора и передачи сведений, интересующих СБУ».

На «судебном» заседании мужчина свою вину якобы признал полностью. В настоящее время он находится в заключении.



Преследование по «шпионским статьям» — распространенная практика на территориях подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР». Сепаратистские СМИ часто сообщают о «судебных» приговорах с тюремными сроками для местных жителей.



При этом в докладах Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Украине неоднократно сообщалось о грубых нарушениях при «расследовании» и «судебном рассмотрении» таких дел. В частности, задержанные уже априори считались виновными и дальнейшие действия «органов ДНР» становились лишь «формальностью».