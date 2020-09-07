Планировавшего подрыв резервуаров с аммиаком в Северодонецке приговорили к 10 годам тюрьмы

Северодонецкий городской суд Луганской области приговорил к 10 годам тюрьмы гражданина Украины, который планировал подорвать два резервуара с аммиаком на территории «Северодонецкого объединения АЗОТ». Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



Подсудимый признал виновным в подготовке к совершению диверсии, незаконченном покушении на государственную измену, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования и приобретении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.



По данным прокуроров, злоумышленник проходил военную службу в рядах «народной милиции ЛНР» и с 2018 года был завербован сотрудниками ФСБ России, которая поставила ему задачу совершить эту диверсию. Для этого он пересек линию разграничения и прибыл в Северодонецк, где в оговоренном хранилище взял заранее приготовленные средства поражения — два РПГ-22.



Сторона обвинения доказала в суде, что целью диверсии было провоцирование экологической катастрофы и массовое уничтожение жителей региона.



О задержании диверсанта сообщалось в начале июля.