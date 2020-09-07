Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

КПВВ «Новотроицкое» в понедельник пересекли более 200 человек

07 сентября 2020, 17:27

КПВВ «Новотроицкое» в понедельник пересекли более 200 человек

Группировка «ДНР» в понедельник снова открыла движение по дорожному коридору «Донецк-Мариуполь», который проходит через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Новотроицкое». Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«На 15.00 пограничники в этом КПВВ обеспечили пропуск на временно оккупированную территорию Украины 12 автомобилей и 147 человек. В то же время движение на контролируемую территорию Украины оккупанты замедлили, в этом направлении проследовали 9 автомобилей и 64 человека», — говорится в сообщении.

КПВВ «Марьинка» по-прежнему заблокирован боевиками.

Пункты пропуска функционируют по графику осеннего периода и открыты для пересечения линии разграничения ежедневно с 07.00 до 18.30.

«КПВВ "Станица Луганская" продолжает функционировать бесперебойно. По состоянию на 15:00 линию разграничения через этот контрольный пункт пересекли 2631 человек», — рассказали в Госпогранслужбе.

ТЕГИ

Прочее
Ситуация на КПВВ
Организации
госпогранслужба ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:40
СМИ: Захарченко хотел передать Путину компромат на Курченко, но не успел — его убили
15:20
«ЛНР» «приговорила» луганчанина к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
14:19
В ООН назвали Россию ответственной за водоснабжение Крыма
12:41
Пушилин отложил обстрел украинских позиций на 9 сентября
11:56
Пургин создает «политическую партию» под «местные выборы ДНР»
11:25
«ДНР» отменила комендантский час в день выступления Лепса
09:19
«ЛНР» сообщила о 4 новых случаях COVID-19
21:19
«ЛНР» сообщила о шести новых заболевших коронавирусом
12:45
Гайдай: «ЛНР» намерена отказаться от поставок воды в ОРЛО Украиной
12:06
Боевики завтра откроют пропуск через блокпост под Донецком
11:31
«ДНР» заявила о 16 новых случаях COVID-19
21:00
Ультиматум «ДНР» Украине и заявления Фокина. Донбасс сегодня ►
14:05
На оккупированной Донетчине сгорело 90 гектаров леса
13:39
«ЛНР» заявила о шести новых случаях коронавируса
12:35
Пограничники рассказали, сколько человек смогли пересечь КПВВ в пятницу
все новости
19:24
Зеленский надеется, что дата встречи лидеров «нормандской четверки» определится после встречи советников
18:25
Подрыв автоцистерны ВСУ на Донбассе: один военный умер в больнице
17:40
СМИ: Захарченко хотел передать Путину компромат на Курченко, но не успел — его убили
17:27
КПВВ «Новотроицкое» в понедельник пересекли более 200 человек
16:54
РФ использует на Донбассе наемников из более чем 30 государств — Генпрокуратура
16:27
Состояние Навального улучшилось: его вывели из комы и отключили от ИВЛ
16:11
В Офисе генпрокурора рассказали, что будет дальше с «вагнеровцами»
15:44
Планировавшего подрыв резервуаров с аммиаком в Северодонецке приговорили к 10 годам тюрьмы
15:20
«ЛНР» «приговорила» луганчанина к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
15:18
В Кремле прокомментировали эскалацию конфликта на Донбассе
14:19
В ООН назвали Россию ответственной за водоснабжение Крыма
13:21
ОП: Украина требует от России повлиять на боевиков из-за жертв в рядах ВСУ на Донбассе
12:41
Пушилин отложил обстрел украинских позиций на 9 сентября
12:33
Депутат «Слуги народа» увидел «ловушку» в возобновлении экономических связей с ОРДЛО
11:56
Пургин создает «политическую партию» под «местные выборы ДНР»
все новости
ВИДЕО
Ультиматум «ДНР» Украине и заявления Фокина. Донбасс сегодня ►
05 сентября, 21:00
Возможно ли вскоре закончить войну на Донбассе? Мнение переселенцев и активистов ►
05 сентября, 18:00
Тур отменили из-за COVID-19. Как вернуть деньги? ►
05 сентября, 15:06

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция