КПВВ «Новотроицкое» в понедельник пересекли более 200 человек

Группировка «ДНР» в понедельник снова открыла движение по дорожному коридору «Донецк-Мариуполь», который проходит через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Новотроицкое». Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.



«На 15.00 пограничники в этом КПВВ обеспечили пропуск на временно оккупированную территорию Украины 12 автомобилей и 147 человек. В то же время движение на контролируемую территорию Украины оккупанты замедлили, в этом направлении проследовали 9 автомобилей и 64 человека», — говорится в сообщении.



КПВВ «Марьинка» по-прежнему заблокирован боевиками.



Пункты пропуска функционируют по графику осеннего периода и открыты для пересечения линии разграничения ежедневно с 07.00 до 18.30.



«КПВВ "Станица Луганская" продолжает функционировать бесперебойно. По состоянию на 15:00 линию разграничения через этот контрольный пункт пересекли 2631 человек», — рассказали в Госпогранслужбе.