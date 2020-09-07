Посол Украины вернулся в Минск, однако официальные контакты — все еще «на паузе»

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в Министерстве иностранных дел. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на посольство Украины в Минске.



«Пока официальные контакты между нашими странами "поставлены на паузу". В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов, в частности развития ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России», — заявил Кизим.



17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отозвал украинского посла в Республике Беларусь Игоря Кизима для проведения консультаций, учитывая политическую ситуацию в соседней стране.



28 августа Кулеба заявил, что Украина остановила подготовку и проведение всех официальных встреч с Беларусью в связи с напряженной ситуацией в республике.