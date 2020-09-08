В Украине за сутки COVID-19 заболели 2 411 человек, 940 выздоровели 

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 2 411 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом 940 человек выздоровели, 57 ранее заболевших умерли. Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Количество инфицированных с начала пандемии составило 140 479 человек. Из них выздоровели 63 546 человек, а умерли — 2 934. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 73 999 человек, что на 1 414 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (235), Харьковской (230), Одесской (196), Львовской (192), Тернопольской (190), Ивано-Франковской (160) и Черновицкой (159) областях.