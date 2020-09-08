В Луганске временно закрыли поликлинику из-за COVID-19

В Луганске городская поликлиника № 11 временно приостановила прием пациентов из-за проведения мероприятий для предупреждения массового распространения COVID-19. Об этом сообщила представительница «министерства здравоохранения» группировки «ЛНР» Виктория Рокотянская, передает ЛИЦ.



Она уточнила, что ограничения действуют с 5 по 18 сентября включительно. На период карантина прием пациентов будет распределен между другими медицинскими учреждениями Луганска.



Рокотянская прямо не сказала, были ли в поликлинике зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.



В местных сообществах в соцсетях писали, что коронавирус был выявлен у главного врача поликилиники № 11 Елены Русиной. Отмечалось, что с ней контактировало около 40 человек, которых забрали в инфекционную больницу, «которая уже переполнена».