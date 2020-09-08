Стефанишина: Членство в НАТО поможет разрешать ситуацию на Донбассе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что членство Украины в НАТО поможет разрешать ситуацию на Донбассе. Об этом она рассказала в эфире телеканала «ДОМ».



«Движение в направлении членства в НАТО только будет помогать разрешать ситуацию на донбассе, реинтегрировать эти территории, привлекать инвестиции, повышать обороноспособность страны», — сказала она.



По ее мнению, конфликт не является помехой для вступления в североатлантический союз.

«Среди членов Альянса есть страны с похожими территориальными конфликтами, и это не мешает им быть членами НАТО и наращивать систему коллективной безопасности», — отметила Стефанишина.