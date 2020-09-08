ТАСС: Представитель Путина примет участие во встрече советников «нормандской четверки»

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак примет участие во встрече советников лидеров «нормандской четверки», которая запланирована на 11 сентября в Берлине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.



По словам собеседника российского агентства, европейские и украинские партнеры выполнили требование Козака и «заблаговременно представили свои предложения в проект итоговых документов [будущей] встречи».



Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что встреча советников «нормандской четверки» состоится 11 сентября. «Ожидаем там определенных предложений и решений», — отметил он.



В переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе на этом уровне участвуют политические советники лидеров Украины, России, Франции и Германии.

Последний раз политсоветники «нормандской четверки» собирались 3 июля в Берлине. Тогда сторонам удалось договориться о согласовании дополнительных мер о прекращении огня на Донбассе (его окончательной утвердили в ТКГ 22 июля). Вместе с тем по итогам встречи Козак сказал, что прорыва достичь не удалось.



В частности, по словам представителя Кремля, «не удалось получить от Украины четкого, внятного ответа относительно того, когда будет подготовлен документ по поправкам в конституцию в части децентрализации», что предусмотрено Минскими соглашениями.