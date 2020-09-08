Под Офисом президента переселенцы требуют возобновления жилищных программ

Фото: Левый берег

В Киеве у здания Офиса президента проходит митинг переселенцев. Люди требуют возобновить финансирование жилищных программ «Доступное жилье» и льготного кредитования под 3%.



По словам организаторов, на такие жилищные программы средства в Украине выделяются, но затем они используются для других целей.



Участники акции призывают власти к диалогу и предлагают образовать межведомственную комиссию или координационный комитет для решения жилищных проблем переселенцев.



В акции принимают участие около сотни человек.



Фото: Левый берег