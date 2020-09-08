Из-за сбоя приложения «Дій вдома» пропуска на КПВВ в Станице ожидают более 200 человек

Из-за сбоя приложения «Дій вдома» замедлился пропуск через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.



Отмечается, что линию соприкосновения в направлении контролируемой территории пересекли 296 человек, еще более 250 ожидают пропуска.



В то же время в сторону временно оккупированной территории Украины проследовали 641 человек.

С момента начала работы КПВВ действует требование, согласно которому прибывшие с оккупированной территории должны дать согласие на 14-дневную самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Дій вдома».