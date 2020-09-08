«ЛНР» задержала жителя Молодогвардейска за попытку контрабанды оружия в Россию

Житель Молодогвардейска задержан сотрудниками «МГБ» группировки «ЛНР» за попытку контрабанды составных частей стрелкового оружия и боеприпасов на территорию России. Об этом сообщает пресс-центр «МГБ».



Там рассказали, что в отношении задержанного возбуждено и расследуется два уголовных дела по статьям так называемого уголовного кодекса «ЛНР» «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем») и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».



Фигуранту «избрана» мера пресечения в виде содержания под стражей.



Город Молодогвардейск расположен на подконтрольной «ЛНР» территории примерно в 20 километрах от границы с Россией.