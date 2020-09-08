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Боевики ограничили доступ ОБСЕ к украино-российской границе

08 сентября 2020, 14:51

Боевики ограничили доступ ОБСЕ к украино-российской границе

Боевики не пропустили через свои блокпосты наблюдателей миссии ОБСЕ неподалеку Вознесеновка (ранее Червонопартизанск) на Луганщине и Новоазовска на Донетчине. Об этом сообщается в отчете миссии.

«5 сентября в пункте пропуска на границе неподалеку от н. п. Вознесеновка (бывш. Червонопартизанск; неподконтрольный правительству, 65 км к юговостоку от Луганска) член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район», — говорится в отчете.

У Новоазовска боевики отказали патрулю миссии в пересечении, объяснив это отсутствием разрешения от командиров.

Отметим, что эти населенные пункты находятся в непосредственной близости у неподконтрольного участка украино-российской границы.

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